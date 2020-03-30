30 марта 2020

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5 способов носить брюки, чтобы быть самой модной этой весной - ФОТО
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30 марта 2020 12:00

5 способов носить брюки, чтобы быть самой модной этой весной - ФОТО

Благодаря фантазии дизайнеров и модниц брюки в новом сезоне становятся главным объектом экспериментов - этой весной девушки заправляют их в высокие сапоги и ботинки на грубой подошве, оборачивают шнурками от обуви и носят с подтяжками. Рассказываем, как носить разные модели брюк, чтобы следующие полгода быть самой модной.

Брюки-бананы

Одни из самых актуальных моделей этого сезона - это брюки-бананы и галифе. Такой фасон подойдет не только для офисных будней. Дополнив образ укороченным свитером или водолазкой, высокими сапогами или казаками, можно отправиться на встречу с подругами или романтическую прогулку по городу. Главное - заправить брюки в обувь. Создать вечерний образ помогут босоножки на завязках, топ на тонких бретелях и жакет с широкими плечами.

Брюки клеш

Такие брюки, пожалуй, - самый универсальный вариант. Они отлично сочетаются с удлиненными жакетами, вечерними топами и объемными свитерами. Заправляйте в брюки клеш рубашки с коротким рукавом, носите их с трикотажными водолазками, кожаными куртками, пальто и плащами, подбирайте к ним ковбойские казаки или универсальные белые кеды.

Прямые брюки со стрелками

Прямые брюки со стрелками в стиле буржуазных 70-х комбинируйте с маскулинными вещами. Классические лоферы и длинный объемный тренч отлично дополнят образ и придадут ему винтажного шика. Или дополните брюки мужскими подтяжками, предварительно щегольски подвернув штанины.

Широкие брюки

Летящие брюки-палаццо зрительно вытянут силуэт. Эта модель будет отлично смотреться в составе бежевого тотал-лука. Песочные брюки, водолазка цвета карамели и бежевое пальто - интеллектуальный и выдержанный образ, который никого не оставит равнодушным.

Широкие кожаные брюки

В этом весенне-летнем сезоне набирают популярность кожаные брюки свободного силуэта. Такие брюки черного, карамельного и оливкового цветов можно сочетать с белой футболкой, рубашкой с коротким рукавом, флисовой курткой или плащом. И да, советуем сделать ставку на экстремально длинную модель - пусть брючины немного волочатся по полу.

Glamour.ru

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