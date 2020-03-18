6 модных правил Кайи Гербер - ФОТО

Имя 18-летней дочери супермодели 90-х Синди Кроуфорд известно всем мировым дизайнерам и причастным к миру моды. За один только сезон осень-зима 2020/2021 Кайя Гербер приняла участие в таких крупных показах, как Chanel, Fendi, Max Mara, Saint Laurent, Givenchy. Поклонники юной модели восхищаются не только ее карьерными успехами, но и умением одеваться.

Мы составили для вас список 6 модных приемов, которыми пользуется Кайя Гербер.

СТАВКА НА МИНИМАЛИЗМ

Кайя Гербер - большая поклонница минимализма, лаконичности и сдержанности во всем. Поэтому ее любимые сочетания основываются на вещах приглушенных оттенков и винтажных солнцезащитных очках.

КЛЕТЧАТЫЕ ЖАКЕТЫ ОВЕРСАЙЗ

За жакеты с мужского плеча сегодня голосуют девушки по обе стороны океана. Кайя Гербер - не исключение. Она отдает предпочтение объемным моделям в клетку, тем самым подчеркивая не только хрупкость фигуры, но и свою любовь к стилю преппи.

ДЖИНСЫ ПРЯМОГО КРОЯ

Кайя Гербер обожает цитировать 90-е. Например, модель часто носит синие джинсы прямого кроя, которые были ключевым модным игроком той эпохи.

КЕДЫ

Кайю Гербер редко можно увидеть на каблуках, а вот кеды и кроссовки - ее любимая обувь. Причем девушка делает ставку на классические модели Converse, New Balance, Nike и других спортивных брендов.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СУМКИ

Кажется, Синди Кроуфорд удалось объяснить дочери главное модное правило леди - ты можешь носить потертые кеды и мешковатые джинсы, но вот сумка должна быть элегантной и дорогой. В арсенале Кайи Гербер - Celine, Prada, Saint Laurent.

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ МИНИ

Несмотря на то, что в повседневной жизни дочь Синди Кроуфорд не выходит за рамки минимализма, выходы в свет - ее поле для экспериментов. Девушка нередко отдает предпочтение притягательным мини. Может себе позволить.

Glamour.ru

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