18 марта 2020

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Не впускайте в свою жизнь человека, который все время жалуется
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18 марта 2020 11:00

Дженнифер Лопес представила первую коллекцию обуви - ФОТО

Чтобы переключиться с новостей о пандемии коронавируса, предлагаем зарядиться энергией и красотой и полюбоваться на первую коллекцию обуви Дженнифер Лопес. Певица и дизайнер объявила о старте продаж JLo Jennifer Lopez эксклюзивно в бутиках Designer Shoe Warehouse и подкрепила приятную новость серией эффектных снимков. Дива призналась, что всю жизнь обожала обувь и во время бурной юности в Бронксе занашивала любимые босоножки и кеды буквально до дыр: "Доходило до того, что я чувствовала цемент при ходьбе через протертую подошву". Сейчас Джей Ло может не только купить любую пару, но и сама создает коллекции для себя и поклонников. В дебютной линейке Лопес собрала слинг-бэк-туфли с прозрачными вставками, босоножки с тесемками вокруг щиколоток, универсальные кеды и добавила "специй" из неоновых оттенков и анималистичных принтов. 

Вazaar.ru

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