17 марта 2020

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Какие колготки выбирают модницы для весны? <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Какие колготки выбирают модницы для весны? - ФОТО
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17 марта 2020 13:00

Какие колготки выбирают модницы для весны? - ФОТО

Колготки - аксессуар вне моды. Однако и здесь у дизайнеров есть поле для экспериментов. В предыдущих сезонах, например, бренды предлагали цветные модели, а весной 2020-го снова обратились к любимому монохрому: в моде черные, белые и серые колготки, а также модели с графичными узорами. Предлагаем вместе разобраться, какие колготки приобрести во время следующего шопинга.

СЕРЫЕ КОЛГОТКИ

Серые колготки - грамотная альтернатива классическим черным, они смотрятся идеально и на улицах города, и в офисных интерьерах. Редакторы Glamour носят их в паре с юбкой-карандаш, кюлотами в деловом стиле и трикотажными платьями.

БЕЛЫЕ КОЛГОТКИ

Весна 2020 - время белого цвета. Отбрасываем все предрассудки и облачаемся в него с ног до головы, добавив в шопинг-лист пару белоснежных колготок.

ПЛОТНЫЕ ЧЕРНЫЕ КОЛГОТКИ

Классические черные колготки хоть и успели наскучить, но остаются в списке необходимых базовых вещей. Этой весной носите их с темным платьем в цветочек, кожаным жакетом и белой обувью для контраста.

КОЛГОТКИ С ЛОГОТИПОМ

Колготки с логотипом любимого бренда - верный способ рассказать окружающим о ваших fashion-фаворитах, а также сделать акцент на ногах.

КОЛГОТКИ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ УЗОРОМ

Колготки в клетку, с ромбами или в полоску - самая артистическая покупка весны. Дополняйте ими кожаные шорты, кюлоты или мини-юбки, и всем знакомые дуэты зазвучат по-новому.

Glamour.ru

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