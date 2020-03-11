5 вещей, которые считались безвкусицей - ФОТО

То, что еще пару лет назад не надела бы ни одна уважающая себя и свой вкус модница, в 2020 году носят все, кому не лень. Мода циклична, и этого у нее не отнять. Поэтому, просматривая наши подборки антитрендов, никогда не делайте поспешных решений, и не выбрасывайте устаревшие вещи. Просто положите их на дальние полки ваших гардеробов - поверьте, их время еще придет. Ведь именно так произошло с тенденциями и микротрендами, без которых сложно представить крутой лук 2020 года. Еще два года назад стильные дамочки даже не подозревали, что их сексуальные скинни подвинут с пьедестала старомодные и абсолютно неэротичные джинсы-клеш. Именно так произошло и с низкой посадкой брюк, которую уже официально можно назвать новым трендом, и с черными носками, которые носить можно и с белой обувью помимо остальных вариантов. Вот 5 трендов, которые триумфально вернулись из вечного фэшн-забвения.

Черные носки

Наверняка вы помните времена, когда черные носки даже в мужском гардеробе считались высшей степенью безвкусицы. Как бы вы не относились к этому аксессуару, а уже весной 2020 вам придется слегка полицемерить и примерить остромодные комбинации с этими стильными дополнениями любой обуви. Броги, босоножки, лодочки и даже белые кеды - черные носки будут здорово смотреться в любой из комбинаций, нарочно напоминая о том, насколько непостоянной бывает ее величество Мода.

Золото и серебро

Вы ведь помните, как много сезонов назад все девушки подбирали сумку исключительно в тон обуви? Сейчас именно подобная комбинация считается верхом безвкусицы. Также сейчас абсолютно нормально и даже круто выглядит сочетание золотых колец и серебренного браслета. Белое и желтое - универсальная комбинация, которая укажет на то, что стереотипность мышления вам не присущи, а с модой вы точно "на ты".

Клеш

Если быть полностью откровенными, то клеш постепенно возвращается в наши гардеробы в течение нескольких сезонов. И если скинни оставались главенствующим трендом, то широкие брюки выбирали дамы, которые уж сильно скучали по моде 90-х. В 2020 году на вас никто не будет смотреть косо, если вместо облегающих джинсиков вы выберите широченные палаццо. Если вы все еще не можете избавиться от стереотипов, связанных с клешем, то подумайте о том, что именно эти брюки визуально делают вас тоньше и выше. Очевидное преимущество обязательного весеннего тренда 2020 года.

Оверсайз

Конечно, в данном варианте мы слегка схитрили, ведь оверсайз главенствует на подиумах вот уже почти 10 лет. Но ведь это не отменяет того, что в начале 2000-х трудно было представить, что же такого может произойти в фэшн-индустрии, что все резко откажутся от обтягивающих кофточек и узких джинсов. Объемные вещи - непроходящий хит последних лет, который наконец теряет свои "уродливые" коннотации, становясь ближе к нормальной одежде. Расслабленность, а не максимальные габариты - именно так выглядит oversize нового образца в 2020 году.

Низкая посадка

Как бы печально это не было, но заниженная линия талии снова вернулась в моду. Все-таки та бесстрашная и трудная работа, проделанная Беллой Хадид и Эмили Ратаковски, не прошла даром. Джинсы и брюки, демонстрирующие пресс и пупок, в 2020 году можно считать главным неожиданно вернувшимся трендом. Вот только для того, чтобы эта тенденция смотрелась стильно, а не убого, не забывайте о выборе правильного размера. Если вы не можете похвастать прессом Эмили, то выбирайте объемные модели, которые компенсируют недочеты вашей фигуры.

Ivona.bigmir.net

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook