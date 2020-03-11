3 сочетания, которые никогда не выйдут из моды - ФОТО

Карин Ройтфельд

Юбка-карандаш + блузка + каблуки

Главред CR Fashion Book и международный директор моды Harper's Bazaar Карин Ройтфельд из года в год эксплуатирует одни и те же классические фасоны. Чаще всего в хрониках стритстайла ее можно увидеть в идеально сидящей юбке-карандаше, сорочке или шелковой блузке и непременно на высоких каблуках. Своим примером она лишний раз доказывает: чтобы стать иконой стиля, не нужно надевать все самое модное сразу. Образ утонченной француженки - визитная карточка Ройтфельд. И, чтобы последовать ее примеру, понадобятся всего несколько базовых вещей.

Кейт Мосс

Джинсы скинни + пиджак

Как известно, все супермодели обожают облегающие джинсы, что неудивительно для обладательниц бесконечных стройных ног. Но даже когда, казалось бы, мода на скинни поутихла и вернулись "трубы" из 90-х, Кейт Мосс преданно осталась верна фасону. Ее самый любимый комплект - джинсы, жакет, футболка, ботильоны и классические Ray-Ban Wayfarer. Удобно, красиво и практично.

Бьянка Джаггер

​Белый смокинг + яркие аксессуары

Образ it-girl Бьянки Джаггер в белоснежном смокинге стал каноническим. Он навсегда останется в истории (и в наших сердцах), минуя тенденции. Классической белый power suit - это как маленькое черное платье: идет всем и всегда выручает, когда нужно быть на высоте. В этом сезоне, когда 70-е правят бал, он особенно актуален. К слову, Джаггер носила смокинг на протяжении всей своей жизни, модернизируя образ с помощью ярких аксессуаров.

Вazaar.ru

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