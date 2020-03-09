9 марта 2020

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Романтичный образ Селин Дион в платье Oscar de la Renta <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Романтичный образ Селин Дион в платье Oscar de la Renta - ФОТО
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Меган Маркл в роскошном красном платье затмила всех на приеме в Лондоне - ФОТО

9 марта 2020 14:00

Романтичный образ Селин Дион в платье Oscar de la Renta - ФОТО

Селин Дион удалось затмить даже Меган Маркл 8 марта. На улице в Нью-Йорке она появилась в платье "с пылу с жару" - look #14 из коллекции Oscar de la Rentа осень-зима 2020, о чем бренд тут же доложил подписчикам в инстаграме. В сочетании с объемным свитером - как раз по погоде.

От себя Селин добавила к этому образу пару элегантных белоснежных ботильонов и очаровательную благоухающую деталь - букет роскошных пионов, подобных тем цветам, что распустились на ткани ее юбки.

Еlle.ru

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