Этой весной приготовьтесь носить юбки миди с соблазнительными разрезами - ФОТО

Весна - идеальное время, чтобы провести масштабную проверку гардероба, наконец-то избавиться от громоздкой верхней одежды и самостоятельно воплотить в жизнь самые горячие тренды нового сезона. И если некоторые не очень-то просто поддаются использованию в повседневных образах, то этой тенденции точно найдется место в вашем сердце и гардеробе. Да, речь о юбках миди с соблазнительными разрезами по линии бедра. Наступившей весной приготовьтесь носить их в любой ситуации - по заветам весенне-летних шоу Gucci, Jason Wu и Giambattista Valli.

Конечно, платья и юбки миди с разрезами по бокам или с асимметричной линией были модным хайлайтом в течение десятилетий, но чаще всего мы привыкли видеть их в роскошном кутюрном исполнении и на кадрах с красных дорожек. В этом же сезоне дизайнеры дают модный карт-бланш и призывают носить разрезы, что называется, и в пир, и в мир.

Лучшую и самую смелую пару летящей юбке в духе коллекций Gucci составят бра на тонких бретельках, кроп-топы или варианты с объемными рукавами. Не менее роскошно и провокационно будет смотреться такой образ, если добавить к нему оверсайз-жакет. Что касается обуви, то можно смело выбирать босоножки, мюли на устойчивом каблуке или сапоги - все зависит от повода и погоды.

Вazaar.ru

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