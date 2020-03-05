Наряды, вдохновленные шедеврами Лувра, в коллекции Louis Vuitton - ФОТО

Неделя моды - все. И это официально. Финальной точкой стал, по традиции, показ Louis Vuitton Николя Жескьера. И к этой миссии дизайнер подошел со всей ответственностью: шоу стало самым эффектным за весь этот прошедший модный месяц. Вместо декораций дизайнер поставил на фоне хор из 200 певцов, одев каждого в исторический костюм от XV века до 1950-х годов. В подборе костюмов (в таком-то количестве!) ему помогала Милена Канонеро, культовая художница по костюмам, больше всего известная по своим работам для картин Стенли Кубрика. Надо сказать, что выглядела такая постановка не только эффектно, но и несколько жутко. С первого взгляда легко было и не разобраться, что ряды людей, выстроившиеся над подиумом, - это все живые люди, уж слишком их было много, да еще и в этих костюмах! Так что от некоторого эффекта зловещей долины отделаться было не так-то просто. Впрочем, чуть-чуть жути еще ни одному шоу не навредило: а как еще вызвать у зрителей мурашки?

В самой коллекции, ровно как и в нарядах певцов, стоящих на фоне, смешались модные коды разных столетий. Были здесь и расшитые гусарские жакеты, и функциональные курки с контрастными панелями и неоновыми вставками, напоминающие роботические блоки для сборки, и пышные многослойные юбки-пачки - к счастью, без кринолинов, но и без них внушительные. Иногда даже в одном наряде сплетались разные времена и эпохи. И это несколько отдаляло моду Жескьера от реальности, перемещая в область научной фантастики - что в самом деле совершенно не удивительно, потому что дизайнер всегда к ней тяготел. Так, например, классический Дикий Запад здесь выглядит так, словно это скорее "Мир Дикого Запада" из будущего: ковбойские штаны оказываются леггинсами со сборками, словно с бального платья, застегивающимися к тому же на молнии; жилет срастается с функциональной курткой в футуристичном лиловом, а казаки на поверку оборачиваются луноходами.

На вещах вроде бы современным или отсылающим к какой-то конкретной эпохе, от 80-х до 90-х, вдруг всплывают россыпи оборочек очевидно не из этого века, в простом образе на каждый день неожиданно всплывает деталь гардероба космического Спиди-гонщика - и этому не удивляешься. Научная фантастика не кажется сегодня такой уж фантастичной. И хорошо, что в версии будущего Николя Жескьера нет никакого конца света - и она, в отличие от гвасалиевской, не пугает.

Фото: IMAXTREE

Вazaar.ru

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