Конфетные платья и черные банты в коллекции Giambattista Valli - ФОТО

Парижская неделя моды пока получается весьма мрачной: дизайнеров потянуло к черным тотал-лукам и даже мыслям об апокалипсисе - пусть и не все говорили об этом прямо, как Демна Гвасалия. К счастью, оптимисты на подиумах все еще остались, и один из них - Джамбаттиста Валли. Он определенно не из тех дизайнеров, кого тянет вершить революции, а скорее из тех редких птиц, что в каждой коллекции воспевают красоту. Причем красоту вполне традиционную: его героини всегда оборачиваются принцессами в нежных нарядных платьях, плывущих по подиуму в облаках тюля и кружеве цветов. При этом скучным Валли удается не быть никогда. Потому что те же красивые платья в пол с летящими юбками соседствуют в его коллекциях с весьма бойкими вещами на каждый день, в которых те же коды нарядности снова используются, но в облегченном и в лучшем смысле игривом виде.

В осенней коллекции, например, несколько главных визуальных линий. Во‑первых, нежнейший розовый цвет как основа. Во‑вторых, повторяющиеся черные банты, которые то завязываются узлами под грудью, утягивая хозяйку корсетом, то разбегаются по кромке корсажа, превращаясь в пышную волнующуюся оборку. В-третьих, цветочные принты, покрывающие некоторые особенно романтичные платья буквально от и до - от ворота и до подола. И в повседневной части коллекции, где бальные наряды сменяются вещами попроще, все эти мотивы выглядят не менее здорово - и даже куда интереснее.

Во вполне повседневный аксессуар Валли превращает, например, расписанные розовыми розами перчатки. И с широкими блестящими брюками с еще одним цветочным узором, футболкой и серьгами-кольцами в ушах они смотрятся неожиданно лихо - такой образ сразу хочется повторить, чтобы затмить всех на какой-нибудь вечеринке. Нежно-розовый с платьев переползает на графичные плащи и кейпы, минималистичные в духе 60-х, резной растительный принт оказывается на бойком мини-платье в компании с рейверскими ботинками на платформе. Да и сияющие вуали из кристаллов, скрывающие лица некоторых девушек, одинаково идут героиням Валли и в парадных нарядах, и в их более "приземленных" версиях.

Фото: IMAXTREE

Вazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook