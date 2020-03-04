В чем француженки и гости Недели моды встречают весну? - ФОТО

4 марта 2020

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В этом году парижские дизайнеры только укрепили позиции и дали множество поводов для обсуждений и размышлений: от громких высказываний на тему  феминизма  и экологии  до переосмысления привычных трендов. Не отставали от них и гости показов французской столицы - мы продолжаем делиться кадрами стритстайл-хроники с самыми яркими и модными образами.

Рассматривать детали нарядов в межсезонье - одно удовольствие! Во‑первых, погода вынуждает использовать прием многослойности и это на руку самым изобретательным модницам, а во-вторых - хороший повод смелее миксовать текстуры и оттенки. Так, в одном образе с легкостью уживаются объемное пальто в пол и открытые босоножки, вязаные аксессуары и кроп-топы, мюли с кейпами, обнаженные плечи в паре с сапогами, бахрома, открытые щиколотки и кожа на голое тело.

В цветовой гамме лидируют чистые, натуральные оттенки коричневого, горчичного и бежевого, зеленый и фиолетовый, монохромное сочетание черного и белого (классика на все времена), а также нестареющий леопардовый принт. Сколько бы ни пытались забыть о последнем, хищные узоры то и дело появляются с завидным постоянством как на подиумах, так и на улицах.

Самый главный модный урок, который преподали этой зимой парижские улицы, - это быть внимательными к мелочам. Если обувь, то непременно с цепочками (такими, чтобы хотелось рассматривать). Если аксессуары, то замысловатых цветов и с необычными деталями.

Фото: IMAXTREE

Вazaar.ru

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