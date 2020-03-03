Маникюр в главном цвете Pantone 2020 года - ФОТО

Институт цвета Pantone назвал главным цветом этого года классический синий. Директор института Леатрис Эйсман объяснила выбор так: "Мы живем во времена, когда нам необходимы доверие и вера. Это постоянство и уверенность передает Pantone 19-4052. "Классический синий" - твердый и надежный синий оттенок, на который мы всегда можем положиться". Представляем идеи маникюра в этом цвете.

Цвет ночного неба, как и все темные оттенки, идеально выглядит на ногтях короткой и средней длины. Если вы из числа консерваторов, предлагаем использовать лишь один оттенок: однотонное покрытие выглядит элегантно и сдержанно и будет уместно даже в офисе со строгим дресс-кодом.

А вот поклонникам нейл-дизайна можно воплощать в жизнь все фантазии. Темно-синий лак станет идеальным фоном для манималистичных и арт-рисунков. Например, можете смело рисовать звезды с помощью блестящих лаков или специального серебристого и золотого глиттера. Или отдайте предпочтение строгим узорам - белым и черным лаком можно рисовать тонкие линии и силуэты.

И наконец, предлагаем сочетать классический синий с другими цветами - он дружит почти со всеми. Например, комбинируйте его с близкими синими оттенками или с бежевым, нежно-розовым и белым для более яркого образа. А еще обратите внимание на наши подборки - черпайте оттуда идеи и меняйте оттенки на синий!

Glamour.ru

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