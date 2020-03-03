Новая сказочная коллекция Elie Saab - ФОТО

Ливанский дизайнер Эли Сааб - настоящий мастер во всем, что касается красивых платьев. Модные критики могут обходить его вниманием, зато клиентки - и просто зрительницы со стороны, которые и хотели бы носить эти вещи, но пока не могут себе позволить, - вряд ли когда-нибудь его покинут. Ведь с красотой - традиционной, без всяких странностей, обычной, если хотите, - по‑прежнему работают немногие. А Сааб как раз из тех, кто кроме моды продает еще и немного сказку. Поэтому то, что в новой коллекции он заметно отошел от платьев, по‑своему удивительно. Конечно, брючные костюмы, а в основном даже комбинезоны, он предлагал и раньше. Но никогда их не было на шоу так много, что начинает казаться, будто именно на них Сааб и делал главную ставку.

Впрочем, в красоте от этого переключения коллекция не потеряла. Любовью к стритвиру дизайнер так и не заразился, продолжив свою вечную парадно-выходную линию. Если уж делаешь рубашку - пусть будет расшита перьями, если короткое платье, не вписывающееся в концепт black tie, - пусть появится кружевное жабо и воротник в кристаллах, легко заменяющий ожерелье.

Фото: IMAXTREE

Вazaar.ru

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