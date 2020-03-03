Супермодели, милитари и латекс на показе Balmain - ФОТО

Показ Balmain запомнится нам в первую очередь - прости, Оливье Рустен! - своим модельным составом. Потому что помимо традиционных подиумных героинь вроде сестер Хадид (куда без них) дизайнер пригласил на показ золотой отряд из 90-х и нулевых с супермоделью Хеленой Кристенсен во главе. На подиум вышли Эрин Уоссон, Лия Кебеде, Эстер Канадас, Джулия Стегнер, Каролин Рибейро.

Сама же коллекция, на удивление, была не такой броской, как обычно. Принтов в ней оказалось достаточно, но все были относительно спокойными, не бьющими в глаза, как в былые времена. Сияющих платьев тоже почти не оказалось: их сменили переливающиеся костюмы в шоколадных оттенках, причем костюмы крайне странные - в плохом смысле этого слова. Особенно один из них, чей верх был сделан в форме розы, а в жизни производил впечатление большой и непонятной коричневой кляксы.

Даже чего-то откровенно сексуального на этот раз в коллекции не было. Только два костюма из латекса, которые хотя бы в силу слишком малого их количества сложно считать за полноценное заявление. К тому же со всеми остальными вещами, вошедшими в коллекцию, их связывала в основном одна только цветовая гамма - в оттенках все того же вездесущего коричневого, от которого никак не скрыться и в Париже. Это все не то чтобы плохо, нет, в коллекции много удачных вещей, сильный блок с, например, милитари. Просто очень уж непривычно и не то чтобы сразу хоть как-то связывается с Balmain.

Фото: IMAXTREE

Вazaar.ru

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