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2 марта 2020 11:00

Огромные шляпы и платья-коллажи в коллекции Givenchy - ФОТО

Вдохновившись фильмами французской новой волны, Клэр Уэйт Келлер сделала по‑настоящему красивую коллекцию. Силуэты были минималистичны, а за счет преувеличенных подчеркнутых плеч вызывали ассоциации скорее с 80-ми, чем с невинной легкостью nouvelle vague. Но любые очевидные референсы, в конце концов, слишком скучны - и художник на привычные вещи всегда смотрит по‑своему. Так что искать прямых параллелей и сравнивать широкие красно-черные полосы с вещей Уэйт-Келлер с полосками на тельняшке Джин Сиберг не будем - выстрел получится все равно в молоко. Но вот легкие светлые плащи или шляпы с полями эти героини носить вполне могли бы. Как, впрочем, и женщины современные, 2020 года - некоторые вещи, несмотря на возраст, с годами совсем не стареют.

Фото: IMAXTREE

Вazaar.ru

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