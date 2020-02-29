Весенний маникюр в самом модном оттенке сезона - ФОТО

Один из самых актуальных оттенков гелевого покрытия ногтей этой весны носит причудливое название "coral universe": это сложный пастельный цвет, сочетающий в себе розовый, персиковый, голубой и сиреневый оттенки.

Маникюр в цвете "коралловой вселенной" прекрасно смотрится на любой форме ногтевой пластины, подходит любому оттенку кожи, зрительно удлиняя пальцы. Такая палитра особенно популярна в азиатских странах, например, в Корее или Японии: местные девушки обожают натуральный нюдовый маникюр, который всегда смотрится аккуратно и сочетается со всеми стилями в одежде. Как раз то, что нужно для полноценного весеннего бьюти-образа на каждый день.

Фото: @NAILALAMODE

Еlle.ru

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