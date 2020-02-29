Три главных цвета, которые мы будем носить весной - ФОТО

Пока вся модная тусовка переместилась в Париж на ежегодную Неделю моды, Эльза Хоск наслаждается одиночными прогулками по Нью-Йорку. Вчера утром модель была замечена на выходе из кофейни с матчей в руках. Для выхода шведская красавица выбрала практичный и стильный аутфит, выдержанный в трех оттенках.

Итак, модная формула Эльзы: розовый свитшот + белые джинсы + бежевый тренч Burberry - идеальное комбо для ранней весны и прохладной погоды. В аксессуарах такой лук не нуждается, но Эльза все-таки дополнила его нежно-розовой нейлоновой сумочкой Prada.

ФОТО: LEGION-MEDIA.RU

Еlle.ru

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