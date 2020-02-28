Настоящие кольчуги для дев-воительниц в коллекции Paco Rabanne - ФОТО

Показ Paco Rabanne историю о рыцарстве перевернул с ног на голову. В ней рыцарями и воинами (точнее воительницами) оказались дамы. И наряды им достались соответствующие: парадные платья, сияющие серебром и золотом, обернулись рыцарскими доспехами, а головные уборы, издалека похожие на религиозные, на поверку оказались тоже частью воинской брони, защищающей хрупкие шеи. Хотя сердца, вечные символы любви, все равно появлялись тут и там. Как и цветочные принты, вечная примета традиционной женственности, которая не о силе, а в первую очередь о мягкости, скоротечности и хрупкости.

Платья-кольчуги когда-то стали главной фишкой Дома Paco Rabanne. И нынешний креативный директор Жюльен Доссена изобретениями основателя бренда пользуется со всем шиком. Да, это броня - но это очень красиво. Такими же "кольчужными", сплетенными из сияющих металлических дисков, оказались и сумки. И выглядят они так роскошно, что на них мы с удовольствием променяем любые it-bags из натуральной кожи.

Фото: IMAXTREE

Вazaar.ru

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