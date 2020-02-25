Выбираем тренч для будущей весны - ФОТО

Со скорым наступлением весны вопрос покупки нового тренча становится особенно острым: эта вещь никогда не выходит из моды, но каждый сезон отображает последние тренды. Сегодня актуальны модели в классическом стиле, но с вариациями: например, традиционный бежевый тренчкот может иметь верхнюю накидку контрастного оттенка, линия плеч может быть гипертрофирована по моде 80-х, а рукава могут быть пышными фонариками, как носили в 40-х. Двубортные модели на первом месте по популярности, но аскетичные прямые однобортные, с небольшим воротничком в винтажном стиле, тоже будут востребованы. Из цветов, помимо привычного бежевого, сделайте ставку на зеленый хаки, небесный голубой и черный.

Вazaar.ru

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