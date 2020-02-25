25 февраля 2020

отправить статью
Выбираем тренч для будущей весны <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:00

  • 146
Выбираем тренч для будущей весны - ФОТО
19 признаков того, что энергетический вампир отравляет вам жизнь

Отношения

10:00

  • 221
19 признаков того, что энергетический вампир отравляет вам жизнь
Азербайджанские орнаменты в современных брендах <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

24 февраля 23:01

  • 1 379
Азербайджанские орнаменты в современных брендах - ФОТО

25 февраля 2020 11:00

Выбираем тренч для будущей весны - ФОТО

Со скорым наступлением весны вопрос покупки нового тренча становится особенно острым: эта вещь никогда не выходит из моды, но каждый сезон отображает последние тренды. Сегодня актуальны модели в классическом стиле, но с вариациями: например, традиционный бежевый тренчкот может иметь верхнюю накидку контрастного оттенка, линия плеч может быть гипертрофирована по моде 80-х, а рукава могут быть пышными фонариками, как носили в 40-х. Двубортные модели на первом месте по популярности, но аскетичные прямые однобортные, с небольшим воротничком в винтажном стиле, тоже будут востребованы. Из цветов, помимо привычного бежевого, сделайте ставку на зеленый хаки, небесный голубой и черный.

Вazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 146

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

24 февраля 15:00

  • 401
Черное кружево и красные розы в коллекции Dolce & Gabbana - ФОТО

Мода

24 февраля 13:00

  • 288
Путешествие по самым разным странам в новой коллекции Etro - ФОТО

Мода

24 февраля 11:00

  • 332
Emporio Armani представил новую коллекцию - ФОТО