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Красная клетка и фирменные принты на шоу Versace - ФОТО

Как описать Versace в трех словах? Запоминайте формулу: shiny, sparkling & gorgeous. Первое определение временами заменяется sporty - если у Донателлы Версаче вдруг появляется желание сделать в очередной коллекции ставку на спорт. В этот раз так и получилось: спортивный блок стал важной частью показа. Разделить коллекцию на главы было легко, даже не всматриваясь. Началось все с серии полностью черных выходов, показывающих, что резкий крой, минимализм и прямые линии - это не только идеальные элементы для power suit, но и просто сексуально. Продолжилось все школьно-спортивной главой. В этой части появились и красно-черная клетка, и спортивные костюмы с контрастными вставками, и короткие пуховички с такими же короткими школьными юбочками. Этот последний образ, кажется, уже давно не всплывал в числе актуальных в моде - и очень зря, ведь потенциал для нового приступа модной постиронии в нем видится неограниченный и пока не охваченный.

После школы начался блок зебры, после зебры - психоделических кислотных цветов, потом - большой блок, в котором элементы спортивного стиля вроде неоновых вставок или неожиданно появляющихся блочных ветровок переплетались с вещами вечерними. Или как минимум просто элегантными. Там появились и вполне классические брючные костюмы в неожиданном неоново-розовом, и чехлы для телефонов поверх черных рубашек, и первые во всей коллекции нарядные платья.

Все платья, раз уж о них зашла речь, были собраны, конечно, в финале. Объединил их на этот раз минимализм, а вот по длине и крою все они оказались разными. Особенно запомнились зрителям три из них. Во-первых, черное на Ирине Шейк, отсылающее к знаменитому платью с булавками, которое когда-то прославила, выйдя в нем на ковровую дорожку, Элизабет Херли. Во-вторых, белая комбинация с неожиданными "порезами" по всей длине и зебровой подкладкой корсажа. 

Фото: IMAXTREE

Вazaar.ru

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