Все амплуа героини Fendi в одной коллекции - ФОТО

Словно сговорившись с Миуччей Прадой, Сильвия Вентурини-Фенди в новом сезоне тоже взялась разбираться, что такое женственность. Вышел очередной разговор о настоящей силе, которая на самом деле кроется в мягкости, и еще одно противопоставление серых костюмов и нарядных платьев. А заодно сдержанности и провокационности, изящества и эмпауэрмента - цитируем официальные слова команды марки. Потому что современные женщины - они такие, сотканные из противоречий. И охватить их жизненный путь Fendi в новом сезоне решили от и до: буквально от будуара до зала совета директоров. Это тоже цитата.

На самом деле коллекция получилась, нельзя не признать, красивой. Даже несмотря на неудачную заявку: ах, сколько историй об этих современных женщинах, сильных и элегантных, из офиса спешащих на вечеринку, а с вечеринки домой, мы слышали!.. Так выглядят идеальные героини каждой второй марки. Случай же Fendi на самом деле куда интересней. В коллекциях итальянского Дома - по крайней мере, в этой, осенней - есть неожиданный элемент. В ней присутствует эротичность, а это как раз редкость: стараясь доказать, что их героиня сильная и независимая, многие бренды от любых намеков на это отказываются совсем. А Fendi, наоборот, практически делает на сексуальность ставку. Нет, они противопоставляют строгости не одну только набившую оскомину "элегантность". Корсеты и кружева, черная органза, розовый шелк, чулки в сетку, блестящая бахрома, турецкий огурец, маскирующийся под леопард, - кто это, "Дневная красавица"?

На самом деле вдохновением для Сильвии Вентурини-Фенди стал другой фильм, вышедший на 10 лет позже - "Любовница-хозяйка" 1976 года. Его главная героиня тоже вела двойную жизнь. Только, в отличие от Дневной красавицы, она была доминатрикс, а не мазохисткой. Можно ли сказать, что какие-то элементы БДСМ просочились и в коллекцию? Может быть, в черных кожаных костюмах или плетках из бахромы на поясах, может, в подчеркнуто сильных, жестких силуэтах с резко очерченными плечами.

Вazaar.ru

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