Строгость и гламур в новой коллекции Prada - ФОТО

Миучча Прада продолжает искать определение новой женственности и вновь для этого обращается к игре на контрастах. Униформа и старый добрый гламур, плавность и жесткость, геометричная строгость и чувственность - перечислять можно долго: сталкивать противоположности в моде - давняя традиция. Визуально в коллекции это разделение (или столкновение, как будет угодно) проходит очень четко. Структурные жакеты, напоминающие действительно об униформе, в равной степени и офисной, и военной, - это, конечно, строгость. Юбки, разлетающиеся из-под них бахромой - гламур. Нескладные костюмы в крапинку, длинные, закрытые, похожие на футляры из чеховского рассказа - это повседневность, закрытость. Цветные колготки под ними - это праздник. Темные шубы, расшитые пайетками полупрозрачные платья - это снова гламур.

В какой-то момент к этим вечно противоборствующим сторонам присоединяется еще и третья, спортивная. Спортивные элементы поначалу играют скорее на стороне геометрии, строгости и униформы. Топы с широкими, держащими форму плечами, словно у игроков в американский футбол, такие же угловатые, пусть и красочные, словно леденцы, жилеты - на традиционную женственность, хрупкость все это совсем не похожа. Но потом и к ним прорывается бахрома, прорастая на платьях-сетках и других платьях, похожих на увеличенные в размерах майки баскетболистов.

И хотя баланс между красивым и странным в яркой, полной красок части коллекции соблюден идеально, лучшими на этот раз оказались образы самые очевидные. Те, что и представляются сразу, как только кто-то говорит о единстве противоположностей, столкновении: те самые жакеты с порезанными лапшой юбками. И, кажется, уже сейчас можно сказать, что главной statement-вещью сезона будет именно жакет, а не, как обычно, какие-то аксессуары.

Вazaar.ru

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