21 февраля 2020

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21 февраля 2020 12:00

Широкие плечи и роскошные пиджаки в новой коллекции Max Mara - ФОТО

Назвать классические пальто Max Mara скучными у нас бы язык не повернулся - классика на то и классика, что актуальна всегда. И все-таки осенне-зимняя коллекция, в которой фокус сместился на особо лихие и театральные их вариации, - чистый восторг. Главным акцентом стали рукава и гипертрофированно широкие плечи. Чтобы не заметить девушку в таком наряде было и вовсе невозможно, даже если очень стараться, дизайнеры щедро добавили еще и многоуровневых оборок - и широкоплечие жакеты превратились в идеальные наряды на выход, потеснив даже самые сияющие платья из коллекций других дизайнеров. Самый яркий наряд достался, конечно, Кайе Гербер, закрывавшей показ в молочно-белом костюме из жакета и едва выглядывающей из-под него оборочной юбке. Белье под него надевать кажется просто преступным: этот вырез создан исключительно для голой кожи, и никак иначе.

Вazaar.ru

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