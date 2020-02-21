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21 февраля 2020 10:17

Ирина Шейк носит вязаные колготки с мини и кашемиром - ФОТО

34-летняя Ирина Шейк прилетела в Милан на Неделю моды. Папарацци заметили модель в аэропорту через считанные часы после ее веселья на вечеринке в Лондоне вместе с Риккардо Тиши.

Брюнетка сделала ставку на монохром и определенно не прогадала. Наряд в оттенках бежевого получился очень элегантным. Ирина надела кашемировое пальто Burberry в оттенке кэмел, чем задала тон всему образу.

Бежевый костюм в полоску из блейзера и мини-юбки подчеркнул стройные ноги модели, а еще более длинными их сделал правильный выбор обуви - высокие казаки на шпильке. Телесный топ и вязаные колготки в тон кожи - Ирина продумала свой аутфит до мелочей. Из аксессуаров на ней оказались солнцезащитные очки, серьги-хулахупы, лаконичная цепочка и бежевая сумка, которую модель держала как клатч.

Фото: Legion-Media

Вazaar.ru

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