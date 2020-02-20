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20 февраля 2020 15:00

Неожиданные модные находки на шоу N21 - ФОТО

Немного перьев преобразят любой наряд - если этот лайфхак почему-то вам не был известен, запоминайте. Воспользовался им в осенне-зимней коллекции для N21 и Алессандро Дель Аква. С недавних пор он, напомним, все свои усилия сосредоточил именно на этом бренде, распрощавшись после шести лет работы с Rochas. Но соответственно поводу праздничной эта коллекция, первая после ухода с должности во французском Доме, почему-то не оказалась. Ставки команда дизайнера сделала по традиции на вечернюю одежду: платья-футляры, костюмы в зеленых и золотых блестках, жакеты в каменьях, сияющие глиттером блестки. Но по-настоящему эффектных выходов при всем этом оказалось немного.

Запомнились в первую очередь как раз вещи с перьями. Не только платья, но и, например, прозрачная черная рубашка с перьевой оторочкой, которая кажется неплохой альтернативой слишком серьезным парадным нарядам. А во вторую - платья и юбки-половинки, у каждой из которых одна часть была из простой черной ткани, а другая - из ажурной "решетки", украшенной дополнительно одуванчиками из металлических скоб.

Вazaar.ru

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