Изнанка "магии моды" в новом показе Gucci - ФОТО

Когда Алессандро Микеле объявил тему грядущего показа #GucciTheRitual, мы было решили, что речь пойдет о старой доброй магии. Ведьм, в конце концов, уже давно признали героинями феминистскими, с их образами поиграли за последние несколько лет многие дизайнеры, да и увидеть ведьмовской шабаш в версии Микеле все были бы тоже не прочь. Но дизайнер, в фантазии с которым не может посоревноваться никто, снова обманул наши ожидания. Коллекцию он сделал, конечно, о магии - но о магии моды.

Хотя в последние годы мода и стала более утилитарной, дизайнеры, которые превращают ее в сказку, все еще есть. И их снова начинает становиться больше - мы постепенно возвращаемся к этому виду зрительского эскапизма. Микеле же решил показать публике, как эта сказка создается, продемонстрировать ее изнанку. То есть процесс подготовки к своему шоу сделать частью самого шоу. Звучит опасно - кажется, что так сказку можно скорее разрушить. Но этого не произошло. И пока мы можем с уверенностью сказать, что сегодняшнее шоу Gucci - самый красивый показ этого сезона, переплюнуть который другим брендам будет сложно.

Вazaar.ru

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