4 весенние идеи, как носить шейный платок - ФОТО

Как аксессуар для волос

Оригинальный способ - использовать шейный атласный платок в качестве элемента прически. Повяжите его на низкий хвост вместо обычной резинки или поверх нее, чтобы хвост был устойчивым. Концы платка могут быть как короче, так и длиннее волос - это добавит акцента. Выбирайте платки ярких и сочных цветов, которые будут играть на контрасте с нарядом, или же, наоборот, перекликаться с какой-то частью комплекта. Еще пара вариантов: заменить платком ободок или повязать его на пучок. Добавьте к образу крупные серьги - это еще больше акцентирует внимание на лице и прическе.

Как украшение для сумки

Отличный способ разбавить монохромный образ - повязать контрастный платок на сумку базового цвета, например черного. Заметная деталь превратит скучный ансамбль в интересный и привлечет внимание. Зацепите платок на ремне или обмотайте им ручку. Сумка при этом может быть любых объемов: маленькая кросс-боди, среднего размера или же большой тоут.

Вместо ожерелья на шею

Самый распространенный, но тем не менее все еще популярный способ носить платок - повязать его на шею. Есть несколько вариаций: завязать платок как галстук, небрежно обмотать вокруг шеи или же просто накинуть на плечи, оставив концы свободно развеваться. Еще один способ - завязать платок объемным бантом (банты - один из главных трендов весеннего сезона). Шейный платок можно включить практически в любой образ - носите его с пиджаками и топами, с рубашками, свитерами и шелковыми блузами.

Как платок на голову

Платок может быть не только красивым аксессуаром, но и функциональным, если носить его, например, вместо шапки. Завязывайте его классическим способом под шеей или же аккуратным бантом сверху. Носите платок отдельно, или надевайте поверх шляпы - это еще лучше сохранит тепло и сделает образ сложным и структурным.

Вazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook