Классическая элегантность возвращается на шоу Burberry - ФОТО

Своей осенне-зимней коллекции для Burberry Рикардо Тиши дал название простое и ясное - "Воспоминания". И из всего, что дизайнер пока делал для британского дома, она и кажется пока самой его, тишиевской.

Конечно, Тиши часто называют тем человеком, который streetwear впервые вывел на один уровень с высокой модой. Но не стоит забывать, что это вовсе не означало, что своих моделей он первым одел в спортивные костюмы, купленные словно и не в Givenchy, (в то время он работал еще с французским брендом) а у какой-нибудь спортивной марки. Дизайнер именно что интегрировал элементы уличной одежды в практически кутюр. Да и сами его кутюрные истории мы будем помнить долго: коллекциями такой красоты радовали нас с тех пор немногие.

Эта коллекция, представленная только-только в Лондоне, - как раз в таком духе. Конечно, совсем без спорта и уличных примет не обошлось - часть, в которой они наконец объявляются и вступают в игру, наверное, задумана как "молодежная". Но все-таки самыми удачными образами вышли те, в которых эти же спортивные, "низкожанровые" элементы вплетаются в образы совершенно другие - в духе классической элегантности. Тогда, например, леопардовыми пятнами покрывается платье-футляр с драпировками на бедрах. Кроссовки оказываются в кампании не со спортивными вещами а, опять же, с платьями по фигуре со сложным декором. Дождевики или ветровки с утягивающими тесемками соседствуют с мерцающими ботфортами, клетчатые леггинсы и резинка-ворот на шее - с роскошным жакетом, лихо застегнутым лишь на одну пуговицу.

Вazaar.ru

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