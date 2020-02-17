Что носят на Неделе моды в Лондоне? - 5 главных трендов

Оттенки зеленого

Экологичность завоевывает модную сферу и в прямом, и в переносном смысле: например, зеленый стал одним из самых трендовых цветов 2020 года не без причины. Героини стритстайла носят все оттенки палитры - от нежного авокадо до пастельного мятного и неона.

Костюм

Брючный костюм продолжает оставаться любимчиком инфлюенсеров: он позволяет выглядеть на миллион при любых обстоятельствах, будь то дождь, солнце, рабочая встреча или светский коктейль. Попробуйте носить его с сапогами в переходный сезон, либо заправляя в них брючины, либо надевая под низ.

Белая сумка

Вестник весны: даже самому теплому пальто и высоким кожаным сапогам этот аксессуар придает романтичный флер теплого времени года. Звезды модной хроники носят как модели концептуальной формы, так и полюбившиеся всем авоськи из бусин в белом оттенке.

Искусственный мех

Лондон - столица сознательного отношения к окружающей среде, поэтому натурального меха на трендсеттерах здесь не увидеть. Вместо этого они предпочитают богемный искусственный: лохматый, ярких оттенков, в формате жилета в стиле 70-х или оторочки пальто в духе 90-х.

Длинный плащ

Абсолютный фаворит героинь стритстайла: они носят его в качестве альтернативы тканевому тренчу, пока еще погода не позволяет достать из шкафа последний. Они предпочитают модели из кожи (монохромной или ярких оттенков) и носят с грубыми сапогами и свободными брюками.

Вazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook