Самые актуальные тренды на весенние пальто 2020 - ФОТО

Покупка нового пальто - верный признак наступления весны. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам быть экспериментаторами. Яркие оттенки, необычные материалы и фасоны: этой весной важно делать ставку на оригинальность. Однако и для консервативных модниц у модельеров есть предложения - например, клетчатые пальто весной 2020 на пике популярности. Чтобы вам было проще найти новое пальто, мы составили для вас список из шести трендов. Они укажут направление.

СТЕГАНОЕ ПАЛЬТО

Стеганое пальто - самый модный вариант для весны. Его носят все fashion-блогеры планеты, отмечая его практичность. И это неудивительно - стеганая ткань хорошо сохраняет тепло и защищает от ветра. Поэтому актуальность не зависит от длины: в фокусе внимания модниц разные модели - от варианта чуть ниже ягодиц до пальто в пол, как у Перниль Тейсбек (фото выше).

ПАЛЬТО С МЕХОВЫМИ ОТВОРОТАМИ

Пальто с меховой оторочкой на рукавах и воротнике в стиле 60-х сегодня носят многие знаменитости - от Ирины Шейк до Беллы Хадид. Поддерживают тренд и модные блогеры, демонстрируя этот элемент гардероба на улицах fashion-столиц. Кстати, если решитесь приобрести пальто, отороченное мехом, попробуйте поиронизировать и обратите внимание на модели ярких оттенков, как это сделала блогер Тамара Калинич.

ЗЕЛЕНОЕ ПАЛЬТО

Зеленое пальто - весенняя альтернатива моделям классических оттенков. Причем в моде именно насыщенные цвета - от изумрудных до оттенков свежей травы. Надев зеленое пальто, будьте готовы к восторженным взглядам и комплиментам со стороны окружающих. А если хотите избежать излишней броскости, дополните его вещами нейтральных оттенков.

КЛЕТЧАТОЕ ПАЛЬТО

Самый классический узор, клетка, продолжает вдохновлять дизайнеров. Виши, тартан, "гусиная лапка", гленчек и мадрас - этой весной в списке хитов все разновидности клетки. Модные пальто с этим узором прослужат вам не один сезон и выручат в любой ситуации. Пальто в клетку универсально, носите его и с джинсами, и с деловыми ансамблями.

КОЖАНОЕ ПАЛЬТО

Уверены, что весеннее пальто 2020 должно быть исключительно шерстяным? Хотим дать вам модную подсказку: для весны вы вполне можете позволить себе пальто из плотной кожи. При выборе обновки будьте открыты нетривиальным решениям. Например, отдайте предпочтение моделям ярких тонов, полностью отказавшись от коннотации с нарядами из фильма "Люди в чёрном".

БЕЛОЕ ПАЛЬТО

Модное весеннее пальто 2020 года запросто может быть белым. И пусть приверженцы практичности нам возразят, мы уверены - белое пальто всегда выглядит дорого и аристократично. Так что если вы не боитесь слякоти и готовы на модный риск, советуем вам обзавестись таким. Каждый день носить его, разумеется, не стоит, а вот для выхода в свет это стильное пальто подойдет идеально.

Фото: Getty Images

Glamour.ru

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