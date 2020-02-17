Новая коллекция Victoria Beckham - ФОТО

На вопросы о женщине сегодняшнего момента - кто она и как выглядит? чего она хочет? - вечно ищет ответы женская мода. В этом, можно сказать, основная ее суть. У Виктории Бекхэм с командой, как казалось всегда по узнаваемому, четко сложившемуся стилю ее именной марки, вполне определенное видение современной женщины уже есть. Главная составляющая этого образа - самодостаточность: желание жить и в том числе одеваться для себя, без оглядки на мужское мнение о "правильной" девушке, "правильной" женственности и "правильной" сексуальности. Главные признаки в крое - свобода и плавность, отход от буквального следования линиям тела и зачастую некоторая строгость. Как минимум отстраненность.

Изменилось ли что-нибудь в новом сезоне, который Виктория сама назвала временем обновления, смешения традиционных кодов Дома со свежими веяниями? Не то чтобы. Дух у коллекции, по крайней мере, все тот же. Никуда не пропали в поиске нового и хорошо знакомые клиенткам, полюбившиеся вещи из числа старых: это и костюмы с юбками, и ослабленные платья-футляры, и слегка суровые пальто, и жакеты с подчеркнутыми плечами. Единственное, что бросается в глаза - это то, что на этот раз Бекхэм позволила себе больше объема, не сдерживая себя строгой геометрией в конструировании рукавов. Благодаря чему в силуэтах платьев появилось что-то из моды прошлого, времен, скажем, викторианских - и это придало коллекции того самого воздуха. А еще стали короче брюки - теперь они не закрывают пятку обуви, а открывают щиколотки, длиной едва не дотягивая до кюлот.

Отдельно стоит отметить, конечно, аксессуары - ремни с пряжками из посеребренных, тянущихся друг к другу рук. Кажется, что это просто обязано быть частью какой-то коллаборации с художником. Но информации об этом Бекхэм и ее команда пока не публиковали, так что ждем подробностей и новостей.

Вazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook