Новая коллекция Marc Jacobs возвращает в Нью-Йорк 1960-х - ФОТО

Зачем нужна Нью-Йоркская неделя моды? Не пора бы закрыть ее, раз уж крупные бренды все равно один за другим отказываются от участия? Да и показы становятся все меньше похожими на показы, превращаясь во что угодно другое: концерты, вечеринки, музыкальные постановки прямо на подиуме... Об этом, не успела Нью-Йоркская неделя еще даже закончиться, заговорили сразу несколько модных изданий. Но показы вроде шоу Marc Jacobs, к счастью, все еще могут дать на него ответ: она нужна. Нет, не пора. Потому что даже в погоне за общественным вниманием, которое сегодня дизайнерам достается с боем, в своем шоуменстве можно оставаться искренним. И такой подход к моде, как у Джейкобса, по‑прежнему может что-то изменить в своем зрителе, даже случайном.

Просто показом ни одно шоу Marc Jacobs не назовешь: дизайнер любит устраивать представления и готов возвести самые невероятные декорации для того, чтобы рассказать цельную историю. На этот раз декорации, впрочем, были не в фокусе. Главным стало движение, хореография. Открыла шоу Кароль Армитаж - американский хореограф, которую в 80-х прозвали "панк-балериной" за собственный, ни на кого не похожий танцевальный стиль. А за ней на подиум хлынул целый поток танцоров: и когда они бежали шеренгой на зрителей, в прыжках взмывая над сценой даже на каблуках, эффект это производило... Просто производило - остановимся на этом.

Сама коллекция, если сравнивать ее с прошлой, получилась неброской, тихой. Предыдущая была тоже по‑своему ностальгической, но при этом костюмной: Джейкобс буквально воссоздал образы своих любимых героинь прошлого, к одежде подобрав для полного сходства и такой же маскарадный макияж. В этот раз все по‑другому. Да, некоторые выходы напоминают о Жаклин Кеннеди - но не более того. Это довольно спокойная интерпретация модных 60-х - без кричащих тонов, графичных стрелок на пол-лица или, скажем, экспериментом с поп-артом, которые в карьере Джейкобса тоже уже встречались.

Bazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook