Оversize в новой коллекции Proenza Schouler - ФОТО

Какие бы откровенные платья ни придумывали дизайнеры, всегда останутся люди, которых привлекают простые вещи. Самой сексуальной вещью на свете многим кажутся вовсе не мини или прозрачные топы, а всего лишь белая мужская рубашка, наброшенная на голое тело с утра. Едва застегнутые пуговицы, рукава, спадающие с плеч, обнажая ключицы, растрепавшиеся волосы, глаза, чуть припухшие ото сна, - что еще нужно? Привлекает в этом образе многих именно его естественность, легкость, которую найти можно в простоте. Именно это оказалось главным и в новой коллекции Proenza Schouler.

Отправной точкой для Джека МакКоллоу и Лазаро Эрнандеса на этот раз стало одеяло. Да, к их неожиданным референсам мы, кажется, уже привыкли. Дизайнеры подарили одеяло своей подруге, стилистке, а потом увидели, что она носит его как шарф или шаль. Этот неожиданный стилистический прием дал им вдохновение для целой коллекции. Яснее всего призрак того самого одеяла читается, конечно, в объемных просторных пальто, отчаянно сползающих с плеч, с рукавами, мотающимися уже в районе колен - они выглядят так, словно и впрямь сшиты из пуховых одеял, чтобы покидать теплую постель осенним утром было не так обидно. Или в прямоугольных накидках, обернутых вокруг тел и просто закрепленных в нужном месте булавкой.

Но продолжается та же линия и в облегающих платьях-футлярах, и в топах, и в кардиганах. Верх каждого выглядит мягко, словно задрапированный, уложенный плавными складками плед, воротники открывают плечо и шею, и тело, спрятанное под тканью, начинает казаться особенно хрупким, но, к счастью, надежно защищенным благодаря слоям теплой одежды.

Bazaar.ru

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