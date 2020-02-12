Как откорректировать фигуру с помощью одежды? – 3 способа

На сегодняшний день не существует женщин, которые бы не имели к себе претензий: слишком короткие ноги, слишком худые руки, полные щеки, широкие бедра и т.д. Но благо существуют наряды, с помощью которых можно визуально скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Мы расскажем, как откорректировать фигуру с помощью одежды.

С помощью цвета

Запомните, темный цвет делает фигуру стройнее, а светлые оттенки в одежде - полнее. Если вы хотите визуально скорректировать фигуру и придать утонченность, выбирайте total black. А если хотите скорректировать определенную часть тела, тогда используйте игру контрастов: сочетайте белый верх и черный низ или наоборот.

С помощью принта

Рисунок на одежде также играет немаловажную роль в создании идеального силуэта. Если вы обладательница крупных бедер и живота, тогда вам нужно отказаться от нарядов с очень крупным или мелким рисунком. Для такой фигуры лучше всего выбирать принты средних размеров. Ну а если вы очень худая, тогда используйте в нарядах крупные рисунки. Также нужно с осторожностью использовать наряды в полоску. Вертикальная полоска способна сделать любую женщину визуально стройнее и выше.

С помощью фасона

Любая фигура, неважно полная или худая, нуждается в определенном фасоне. Для полных женщин лучше всего выбирать наряды oversize размеров, чтобы скрыть недостатки. Например, если у вас широкие бедра, тогда выбирайте брюки свободного кроя. Если у вас большая грудь или живот, тогда присмотритесь к объемным блузам и свитерам. Глубокий вырез поможет привлечь внимание к красивой груди, а высокий разрез на юбке - к стройным ногам.

Ivona.bigmir.net

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