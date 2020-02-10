Не по-осеннему красочная коллекция Tory Burch - ФОТО

Цветами в весенних коллекциях никого не удивить - все мы помним, как закатывала глаза Миранда Пристли в "Дьявол носит Prada". А вот зимой буйство растительности обычно стихает. Но только не на шоу Tory Burch: следующую зиму дизайнеры американской марки предлагают провести ярко! Цветами поросли на этот раз самые неожиданные вещи: кроме рубашек и платьев, от которых такого еще можно было ожидать, расцвели заодно дубленки, ботфорты и сумки. В некоторых случаях одними принтами дело не ограничилось, и к декору добавилась бахрома, словно срезанная с карнавальных боа.

При всем этом коллекция получилась довольно сдержанной. Силуэты дизайнеры использовали скромные и исторические: от элементов викторианского костюма, заимствуя стилистические приемы сразу у леди и джентльменов, до реверансов в сторону бохо 1970-х. Ретрокостюм с узким жакетом, максимально плотно сковывающим торс и заставляющим держать спину ровно, просто не может выглядеть легкомысленно - пусть даже его и покрывает с воротничка до самого пола нежный цветочный узор. На игре контрастов, противопоставлении противоположных по духу направлений коллекция и была построена. Явное ощущение DIY от узорчатых свитеров и пэтчворк-платьев уравновешивалось выходами со строгим, традиционно мужским кроем, вещи с обилием декора - чередой однотонных и очень закрытых.

Главной музой команды Tory Burch стала художница Франческа ДиМаттио, переосмысляющая традиционные декоративно-прикладные техники в контексте современного искусства. Дизайнеры не просто вдохновились ее искусством, но и пригласили ДиМаттио к сотрудничеству. Часть вошедших в коллекцию принтов, на которые мы сразу обратили внимание, разработала именно она.

Вazaar.ru

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