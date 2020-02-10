Идеальная верхняя одежда в коллекции Longchamp - ФОТО

Если вы думали, что 70-е наконец покинули подиумы (и наши жизни) и в 2020-м всех ожидает совершенно новая модная жизнь - что ж, у нас для вас новости. Хорошие или плохие - зависит исключительно от личных вкусов. Судя по нью-йоркским показам этого сезона, хотя их и было пока немного, 70-е, так или иначе присутствующие в современной моде уже много сезонов подряд, снова здесь. Выступает на их стороне и Longchamp под руководством Софи Делафонтен - вместе с традиционной коричневой гаммой, бохо, деталями диско и спортивным шиком Роя Халстона. Чтобы плотность фактур и мрачность цветов не давили чересчур сильно, разбавлять их предлагают неожиданными аксессуарами. Поверх бордового замшевого сарафана или длинного трикотажного платья, например, носить сдвоенный красный ремень под змею. А вместо классических сапог по колено в духе 70-х - такого же фасона, но с неожиданным твистом. Скажем, с парой металлических шариков, крепящихся к носку на цепях. Или и вовсе в переливающейся космической версии.

Неожиданно напомнили о себе кюлоты и даже бермуды - в зимней моде вещь далеко не самая очевидная. Но с высокими сапогами, чулком облегающими ногу, смотрятся они, признаем, отлично. Даже самого спорного фасона, обрезанные по колено. Так что можно позволить себе пару экспериментов, закрыв глаза на всех, кто до сих пор возмущается показавшимся из-под пуховика щиколоткам. Кстати, о пуховиках. Подборка верхней одежды тоже порадовала разнообразием. Обнаружились в коллекции и пышные дутые жилеты, и один непрактичный, но очень красивый кейп, и дубленки на любой вкус и цвет. Буквально на любой: от лаковой красной, похожей на плащ роковой женщины из кино, до просторных и размашистых в цвете хаки.

Вazaar.ru

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