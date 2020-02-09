Что носят стритстайл-героини Нью-Йорка? - ФОТО

В Нью-Йорке стартовала Неделя моды сезона осень-зима 2020 / 2021, и улицы Большого яблока в этот период - то самое место, где нужно искать свежие трендовые идеи. Гостьи модных показов разделились на две группы - те, кто не желает замечать зимнюю погоду и дефилирует в тренче и босоножках, и те, кто не собирается жертвовать комфортом и носит пуховик и теплую дубленку. Нам же стоит взять на вооружение приемы обеих сторон: первой - на весну, второй - на сейчас. Прямо сегодня можно вдохновиться примером героинь стритстайла и сочетать объемный пуховик-парку с белыми джинсами и грубыми ботинками, а юбку-карандаш носить с кашемировым кардиганом и леопардовыми сапогами до колена. А в марте скопируем идею надевать жатый топ с глубоким декольте в стиле 2000-х с денимом и макси-тренчем.

Вazaar.ru

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