12 образов с самыми желанными кроссовками сезона - ФОТО

Лучший способ приблизить самое долгожданное время года - это начать составлять весенний гардероб. Чтобы не совершить необдуманных покупок и разумно инвестировать средства в свой внешний вид, начните с базовых вещей. Основа основ - это кроссовки. Новенькая пара, сияющая девственной белизной, - главный символ нового сезона. Если в прошлом году все сходили с ума по громоздким Balenciaga и брендированным Gucci, то сегодня у звезд стритстайла появился новый явный фаворит.

Фото: @josefinehj, @camillecharriere, @mvb

Фото: @pernilleteisbaek

Все лавры самой желанной пары получает модель от New Balance. По фасону это классические беговые кроссовки, которые были на пике популярности в 80-х и начале 90-х. После того как тренд на футуристичную форму обуви прошел, модники и дизайнеры стали черпать вдохновение в прошлых эпохах. Отсюда квадратные мысы, минималистичные мюли, шлепанцы flip-flop и ретрокроссовки.

Фото: @matildadjerf, @mvb, @pernilleteisbaek

Фото: @mvb

Моделью под номером 530 уже обзавелись самые популярные Instagram-модницы. Нарочито спортивную пару они сочетают с элегантными сумками Chanel, Hermès, Dior, Louis Vuitton, Bottega Veneta и Saint Laurent. Они выигрышно смотрятся в сочетании с объемным пальто или тренчем, кожаными брюками или трениками. А самое главное, что удобнее обуви пока не придумали. Поэтому не воспользоваться трендом на эту комфортную пару грядущей весной будет большим упущением.

Фото: @matildadjerf, @emilisindlev

Фото: @deborabrosa

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