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15 крутых образов Джиджи Хадид, которые вы захотите повторить <span class="color_red">- ФОТО</span>

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7 февраля 2020 13:00

15 крутых образов Джиджи Хадид, которые вы захотите повторить - ФОТО

Американский дизайнер Майкл Корс называет ее своей вдохновительницей, Chanel, Max Mara и Versace приглашают участвовать в показах своих коллекций, а в Instagram за ней следят более 51 миллиона подписчиков. Джиджи Хадид - модная героиня нашего времени. Она умеет быть разной и мастерски перевоплощается из дворового сорванца в элегантную музу. Ее образы одновременно простые и сложносочиненные, а стиль эклектичный, неоднозначный и непременно индивидуальный.

Каждый образ Джиджи Хадид - это повод для обсуждений. Чтобы и вы могли подключиться к этой модной дискуссии, мы составили для вас подборку из 15 эффектных образов модели за последний год.

Маскулинный жакет и кожаные брюки, заправленные в сапоги, - образ городской стиляги 2020 года.

Длинные пальто - важная составляющая гардероба Джиджи Хадид.

Вы никогда не ошибетесь, если построите свой образ на базе джинсов и яркого джемпера. Пример берите с Джиджи.

Джиджи любит сочетать несочетаемое - например, она миксует классические брюки утонченного карамельного оттенка с неформальной футболкой и ироничным джемпером с рукавами разного цвета.

Базовый комплект "белая футболка + голубые джинсы" модель дополняет пэчворк-кардиганом. Быстрый способ превратить невзрачный образ в оригинальный.

Джиджи - большая поклонница принта тай-дай. Будь то спортивный костюм или элегантный ансамбль Oscar de la Renta - модель знает, как заставить аэрозольные разводы сыграть ей на руку.

Да, мы знаем, что носки Prada стоят $165, однако согласитесь - без них образ Джиджи не получился бы таким игровым.

Высокие сапоги, водолазка и костюм с юбкой до колена - сдержанность и роскошь в одной fashion-истории.

Во-первых, дуэт корсета и джинсов на низкой талии в 2020 году выглядит как вызов. Во-вторых, на джинсах в районе ягодиц есть большие разрезы. Скрытая интрига - козырь, которым часто пользуется Джиджи.

Бирюзовый брючный костюм с металлическим блеском - изысканный вариант для тех, кто придерживается минимализма, но хочет привлечь внимание окружающих.

Кожаное платье винного оттенка Джиджи Хадид дополняет высокими сапогами в тон. Перебор? Ничуть!

Особенно Джиджи Хадид удаются элегантные сдержанные образы. Например, на премии WSJ. Magazine Innovator Awards она появилась в светло-голубом платье Burberry из летящей ткани и с винтажной сумкой Chanel.

Фото: Getty Images

Glamour.ru

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