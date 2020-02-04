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4 февраля 2020 16:00

Френч снова возвращается в моду - ФОТО

Пару лет назад классический французский маникюр попал в стоп-лист всех модниц. Казалось, что он остался где-то в нулевых, а на смену ему пришли классический красный и сдержанный полупрозрачный, горячо любимый королевской семьей. Или вовсе смелый дизайн, на который решались самые смелые поклонники бьюти-экспериментов. Но вот классический френч - да, тот самый, с белыми полосками - возвращается в список трендов. С французским маникюром выкладывают фото популярные блогеры, его все чаще просят у своих любимых мастеров даже заядлые консерваторы. Мы не возражаем и приводим несколько примеров классического (и почти) френча, который можно повторить уже сейчас. Записывайтесь в салон!

Главное правило в модном френче - его предельная аккуратность. Вот уже где точно можно разгуляться строгим перфекционистам. Полосы должны быть идеально ровными и одинаковые по толщине. А вот их цвет может быть любым. Но мы рекомендуем присмотреться именно к старому доброму белому.

Лучше всего френч выглядит на форме мягкий квадрат или овале и с тонкими минималистичными полосками. Хотя Дженнифер Лопес своего мастера маникюра Тома Бачика (ему также доверяют Марго Робби, Селена Гомес и Шарлиз Терон) просит сделать вытянутую форму и нарисовать широкую полосу. Нужно признать, с ярким шелком Versace такой маникюр выглядит вполне органично - но, наверное, только с ним и только на Джей Ло.

Кстати, если классический френч вам кажется слишком скучным, попробуйте разбавить дизайн обратными лунками и тонкими геометричными полосками.

Glamour.ru

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