4 самые модные стрижки 2020 года - ФОТО

В этом году нам предстоит еще раз убедиться, что все новое - лишь хорошо забытое старое. Модные стрижки вернутся из горячих 70-х и 00-х, но приобретут современное звучание. Выясняем, какие запросы у парикмахеров будут самыми частыми в новом сезоне.

Удлиненный мягкий боб

Самая трендовая длина 2020 года - средняя до плеч. Классический боб трансформируется в немного удлиненный с мягкими рваными краями вместо четких линий - главная стрижка из 70-х снова возвращается в моду. С такой прической волосы будут выглядеть более текстурными и плотными, а красивая укладка не потребует огромных усилий и обилия косметических средств.

Пикси

Короткая стрижка, словно у эльфа, в новом сезоне окажется на пике популярности. Такая прическа подчеркнет овал лица и сделает образ одновременно дерзким и утонченным. Волосы должны быть гладкими и даже немного прилизанными - такого эффекта можно легко добиться, пригладив пряди водой и закрепив пастой или гелем для укладки. Стрижку пикси лучше носить с боковым пробором.

Длинные прямые волосы

Мода на длинные волосы никогда не уходила, но в последнее десятилетие ее вытеснили более креативные вариации женских стрижек. В 2020-м блестящие и густые длинные локоны станут фаворитом не только семейства Кардашьян. Для того чтобы добиться такого результата, придется потрудиться: подобрать правильный уход, пропить курс витаминов и отрастить свои пышные и здоровые локоны.

Челка

Челка в сочетании с многослойной стрижкой - это еще один тренд, вернувшийся к нам из 70-х. Волосы, обрамляющие лицо, и рваная длинная челка создадут непринужденный образ, а многослойность придаст объем. Лучшая укладка для такой стрижки - небрежные пляжные волны, зафиксированные спреем.

Фото: Getty Images

Вazaar.ru

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