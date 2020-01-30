20 пар ботинок, которые будут в моде даже в следующем году - ФОТО

Пока мировые дизайнеры думают, какую обувь мы будем носить в новом десятилетии, мы переходим на safe place и выбираем классические ботинки и сапоги, которые будут актуальны как в этом, так и в следующем году. Таким парам не страшны сезонные тренды, они, как базовая белая футболка и синие джинсы, никогда не выйдут из моды и со временем только прибавят в ценности. Мы собрали для вас 20 моделей, которые претендуют на звание любимой пары. Готовы поспорить, вы будете носить их так долго, как это возможно!

Фото: Getty Images

Список непотопляемых ботинок в прямом и переносном смысле возглавляют челси на стандартной или тракторной подошве. В слякоть их можно миксовать с джинсами и пуховиком, а в солнечные дни носить с летящим платьем в цветочек - отличный дуэт, который будет вам верен вплоть до наступления лета. В числе наших фаворитов - грубые бордовые челси Officine Creative и высокие растиражированные ботинки Bottega Veneta.

Фото: Andrea Natali

Фото: Andrea Natali

Надолго прописались в гардеробе модниц и ботинки со шнурками на грубой подошве или платформе. Героини стристайла заправляют в них кожаные и классические брюки, а также джинсы. Такие ботинки подойдут как для вечеринки в стиле милитари, так и для деловой встречи - все зависит от контекста, который вы для них приготовили. Кстати, помимо "мартинсов" мы нашли для вас еще как минимум четыре варианта.

Фото: Getty Images

Подняться на удобную высоту помогут ботильоны киттен хилл. Небольшой каблук привнесет в образ элегантности и женственности и при этом позволит вам чувствовать себя комфортно в течение всего дня. Подходящие модели сегодня можно найти у многих брендов. Например, советуем присмотреться к ботильонам Max Mara с носком и каблуком из кожи крокодила или к более бюджетной бежевой паре Mango.

Фото: Andrea Natali

Еще один единогласный фаворит всех модниц и редакторов нашего журнала - это казаки. Несмотря на то, что они уже набили оскомину, девушки к ним не охладели и пока не собираются. Ботильоны в ковбойском стиле настолько универсальны, что могут посоревноваться с лодочками на каблуке. Животный принт, замша, перфорация - вариантов масса, главное приобрести тот, который подойдет к большей части вещей из вашего гардероба.

Glamour.ru

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