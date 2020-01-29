12 самых красивых пар обуви Недели высокой моды - ФОТО

Продолжаем подводить итоги Недели высокой моды. Рассматриваем обувь. Как и полагается, большая часть пар на кутюрных показах - это туфельки для современных принцесс. В случае с Givenchy и Alexandre Vauthier - сапоги. Дизайнеры щедро украсили их жемчужинами, глиттером, стразами и пайетками. Dior предложили свою версию греческих сандалий, Zuhair Murad - босоножки с максимально длинными завязками, а Valentino соединили атлас и прозрачный пластик. Исключение составил только показ Chanel - минималистичные лоферы на небольшом каблуке модели носили под белый носок.

Bazaar.ru

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