Джинсы с низкой посадкой из нулевых возвращаются - ФОТО

Когда дело касается денима, мы гораздо реже задумываемся, какие джинсы в моде, ведь подобрать этот капризный элемент гардероба подходящего оттенка, качества и размера - редкая удача. Однако время от времени дизайнеры все же создают революционные модели джинсов, которые тут же становятся трендом. В конце 90-х такими стали джинсы с низкой посадкой. Следуя примеру Кристины Агилеры, Бритни Спирс и Пэрис Хилтон, их носили все мировые модницы.

Все идет к тому, что в грядущем сезоне эта тенденция вернется, уже благодаря Белле Хадид, Хейли Бибер и Виктории Бекхэм. Звездные красотки выбирают вариации джинсов с низкой посадкой в разных цветах и фасонах, подчеркивая плоский живот.

Однако важно помнить, что низкая посадка способна подчеркнуть лишние сантиметры на талии, поэтому внедрять такой тренд в гардероб нужно осторожно. Не стоит полностью погружаться в моду 00-х, сочетая джинсы с низкой посадкой и укороченный топ со стразами. Гораздо более сбалансированно будет смотреться повседневный образ с базовым верхом. А в качестве наряда на вечеринку носите такие джинсы с шелковым топом в пижамном стиле, объемным блейзером и босоножками.

Вazaar.ru

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