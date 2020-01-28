10 худших образов красной ковровой дорожки Grammy-2020 - ФОТО

Когда мы говорим о Grammy Awards, то представляем сумасшедшие образы, которые должны удивлять своим размахом, фантазией, необычными силуэтными решениями. Чего мы не ожидаем, так это скуки, банальщины и неуместности. Увы, на Grammy Awards 2020 мы смогли убедиться в том, что некоторые знаменитости понятия не имеют, что такое соответствие тематике и дресс-коду. Многие нарядились так, будто идут на чаепитие, а некоторые решили, что обнаженного тела будет достаточно для того, чтобы их лук похвалили. Представляем 10 самых провальных образов Grammy Awards 2020.

Софи Тернер

Софи на премии Grammy Awards 2020 точно продемонстрировала один из самых неуместных образов красной ковровой дорожки. Мини, оборки и вышивка из блесток, а особенно при учете авторства бренда Louis Vuitton выглядели бы роскошно на любой афтерпати, но явно не на музыкальном празднике жизни.

Али Тампоси

Красавица Али Тампоси для своей роскошной фигуры могла бы выбрать и более лестное обрамление. Мы оценили ее желание продемонстрировать одновременно скромность и эйфорию блесток, но данный образ выглядит уж слишком нелепо. Расплывшаяся по ее платью "лава" выглядит невероятно нарочито и вызывающе.

Биби Рекса

Одна из ключевых героинь современной американской сцены Биби Рекса знает, что в моде сейчас и оверсайз, и брючные костюмы. Единственное, что она не рассчитала, так это то, что размер даже для подобного комплекта все равно нужно выбирать в соответствии со своими параметрами.

Туве Лу

Мы всегда за эксперименты с брючными образами для красных ковровых дорожек. Вот только шведская певица Туве Лу немного не рассчитала, что в моде сейчас скромность и скрытность. Не стоило так уж напоказ выставлять свое роскошное белье от Agent Provocateur. Особенно если на тебе надет стильный лук от Вивьен Вествуд.

Тесс Холлидей

Мы обожаем наблюдать за тем, как одеваются дамы размера+ для различных торжественных мероприятий. Вот только главная бодипозитивистка США и 155-килограммовая модель Тесс Холлидей никогда не отличалась хорошим вкусом. Хотя, давайте смотреть правде в глаза, с ее весом подобрать что-то стоящее действительно почти невозможно. Впрочем, это не дает права появляться на вечеринках вроде Grammy Awards 2020 в жутком платье "в клубничку". Розовый "пушистый" образ делает ее похожей на очень отчаянную домохозяйку и весьма несмышленую фэшн-диву.

Приянка Чопра

Не можем отрицать, что лук Приянки Чопра от Palph&Russo выглядел очень неординарно и привлекательно, но вот, увы, с негативным оттенком. "Вафельная" ткань как на кухонных полотенцах, бахрома, рукава-крылья, цветочный орнамент, кристаллы - всего было слишком много. Если убрать несколько элементов декора, то получился бы идеальный образ для любой красной дорожки.

Mereba

90-е - один из основных трендов красных ковровых дорожек, однако не всегда он подходит под определенный дресс-код. В случае исполнительницы Mereba блекло-зеленый оттенок, цветочный орнамент и даже блестки не принесли ей желаемых фэшн-дивидендов. Выглядела она уж чересчур "голо" и не слишком стильно.

Saweetie

26-летняя красавица Saweetie тоже слегка не рассчитала с дресс-кодом события. Силуэт из 90-х, красивая асимметрия, но удручающе неактуальный оттенок записали ее в главные фэшн-лузеры Grammy Awards 2020.

Молли Кинг

В случае британской певицы Молли Кинг речь идет не столько о плохом луке для Grammy Awards 2020, сколько о слегка неподходящем атмосфере события. Обнаженность, блеклые цвета и простота силуэта выглядели бы здорово на любой другой красной дорожке, но только не на эпитомии безумства и роскошества.

Сенора Мэй

Если ты супруга известного исполнителя (как в случае Сеноры), то красные дорожки для тебя должны стать чем-то абсолютно привычным. Чтобы не разочаровывать публику своего мужа и фэшн-критиков, всегда нужно выглядеть безупречно. В случае супруги Тайлера Чилдерс ошибочная ставка на имперский стиль сыграла с ней злую шутку. Примитивное раскрытие темы, слишком много обнаженного тела не в лучшей кондиции и натуральный мех как заключительный аккорд вселенской безвкусицы.

Ivona.bigmir.net

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