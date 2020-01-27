Пенелопа Крус затмила всех на церемонии Goya - ФОТО

Пенелопа Крус затмила всех на испанской церемонии награждения в области кино Goya Awards - 2020. Актриса пришла на торжество в роскошном вечернем платье в пол из коллекции Ralph & Russo Haute Couture. Наряд, созданный дизайнерами из полупрозрачной сетки и вручную декорированный фантазийными цветами, подчеркнул эффектное декольте актрисы. Она дополнила платье драгоценными серьгами и перстнем с рубинами. Эффектный образ она выбрала не зря: Пенелопе вручили главную статуэтку года как лучшей актрисе за роль в фильме Педро Альмодовара "Боль и слава", в котором Крус сыграла вместе с Антонио Бандерасом.

Вazaar.ru

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