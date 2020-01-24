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Сказочные наряды в кутюрной коллекции Elie Saab - ФОТО
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24 января 2020 14:00

Сказочные наряды в кутюрной коллекции Elie Saab - ФОТО

В Париже коллекцию haute couture показал Эли Сааб. Дизайнер, известный своими сказочными платьями, интерпретировал на сей раз историю и обычаи Мексики. Ключевая деталь показа - пышные рукава, характерные для традиционного костюма латиноамериканской страны. Акцент на линии плеч сделан в накидках-кейпах и богато украшенных золотых болеро, а окончательно формируют силуэт воздушные шарфы из тюля и неизменно подчеркнутая талия.

Но не вышивкой единой: середина показа посвящена асимметрии и сочным оттенкам кораллового, морской волны и зеленого. Здесь есть и драпировка на плечах, и разрезы до бедра, и шлейфы - монохромные образы оказываются даже интереснее уже привычных из парчи и кристаллов.

Вazaar.ru

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