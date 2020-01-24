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24 января 2020 18:00

Кукольные платья на показе Valentino - ФОТО

Парижский марафон закрыл показ Valentino. В новом сезоне Пьерпаоло Пиччоли экспериментирует с фасонами. Обилие страз и перьев уступило сложной деконструкции, воланам и объемным деталям. А чему верен дизайнер, так это цвету - глубокие оттенки алого, розового, фуксии, кобальтового можно заметить в каждом втором луке. Закрывают шоу роскошные платья русалки из тафты, украшенные бантами. "Кутюр - это мечта", - заявляет дизайнер. И поспорить с ним нельзя.

Вazaar.ru

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