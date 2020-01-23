Конец эпохи - Как прошел последний показ Готье? - ФОТО

За 50 лет работы Жан Поль Готье совершил настоящую революцию в мире моды, и вот прошлым вечером завершилась целая эпоха - дизайнер представил свою последнюю коллекцию в парижском театре Theatre du Chatelet. И это был не показ, а грандиозная вечеринка, на которой веселились все самые близкие друзья Готье. Шоу началось с перформанса - танцоры выбежали на подиум с черным гробом, после чего супермодель Карли Клосс с погребальным венком на спине открыла его крышку, и оттуда вышла девушка в белоснежном платье, состоящем из таких же маленьких платьев. Затем модели, актрисы и певицы, которых уже много лет связывают с гениальным кутюрье теплые отношения, представили переработанные образы из архивов Jean Paul Gaultier. Так, Коко Роша исполнила танец в разноцветном килте с перьями, Дита фон Тиз показала платье-корсет, сделанный из широких поясов, Джиджи и Белла Хадид вышли в полупрозрачных костюмах, Милен Фармер - в серебристых диско-брюках, а Ирина Шейк закрыла показ в нуарном платье невесты.

Поддержать Жана Поля Готье пришли даже дизайнеры, среди которых Дрис Ван Нотен, Изабель Марант, Николя Жескьер, Кристиан Лубутен. А говорят, что в fashion-индустрии друзей не бывает!

Еlle.ru

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