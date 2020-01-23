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23 января 2020 16:00

Орнамент икат и дождик из бисера на кутюрном шоу Armani Privé - ФОТО

Основу новой кутюрной коллекции маэстро Армани составили утонченные вечерние туалеты и идеально скроенные брючные костюмы категории power suit. Платья из органзы и тафты щедро декорированы "дождиком" из бисера, рисунками из стекляруса и объемными цветочными аппликациями - внимание к деталям это как раз про Armani Privé. В качестве основного принта дизайнер использовал орнамент икат - восточный узор с неровными краями, который получается благодаря особой технологии окраски ткани. Он "рассыпался" на брюках, платьях, жакетах и даже пуговицах.

Вazaar.ru

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